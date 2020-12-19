Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла про традиції святкування Дня Святого Миколая в їхній родині

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала серію фото і відео, показавши новорічні прикраси, ялинку, а також своїх задоволених дітей з подарунками. Ольга вирішила поділитися з шанувальниками кількома кумедними історіями, пов'язаними зі святом.

Вона розповіла, що упаковувала подарунки для малюків до другої години ночі. Зате ранкова радість виправдала всі зусилля.

"Вчуся радіти у дітей", - написала телеведуча, розповівши, що вони з чоловіком завжди залишають вечерю для Миколая і його оленів. Вранці діти знаходять на порозі будинку фантики від цукерок і розлите молоко. Вони щиро радіють тому, що екіпаж Святого Миколая повечеряв у них у дворі.

"А ми з чоловіком лише посміхаємося", - додала щаслива Фреймут.

Крім цього Ольга показала своїх дітей Валерія і Євдокію в різних ракурсах. Вона не часто показує молодших дітей публіці. Вона розповіла, що Валерій прокинувся о п'ятій ранку і став будити сестру, щоб розпаковувати подарунки. Хлопчик отримав в подарунок машинку, костюм сафарі і фломастери. Дівчинка, судячи з фотографій, отримала в подарунок книжки та інші подарунки, які знаходилися у великих тубусах.

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