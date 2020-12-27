Украинская телеведущая Ольга Фреймут побывала в гостях у блогера Алексея Дурнева

Телеведущая давно стала популярной в Украине, а после ее участия в шоу "Танці з зірками", ее известность стала еще выше, пишет Politeka.net.

В этот раз Фреймут пришла в гости к своему коллеге Алексею Дурневу, с которым они записали совместное видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Видно, что встреча вышла позитивной, оба известных телеведущих смеялись, пробуя еду из ресторана. А участница "Танців" будто кокетничает с коллегой.

В начале короткого видео в Инстаграм Ольга произносит: "Ты мне очень нравишься! Я тебя терпеть не могу", а позже много всего другого.

"Ребяяят, вышла новая Еда Дурнева😎 Сегодня мы тестируем ЕВРАЗИЮ😬😬😬 в гостях @freimutolia 😍", - написал Дурнев.

За час пост собрал более 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Люблю Лёшу и терпеть не могу Фреймут. Как смотреть?🤷‍♀️", "Леша перешёл на персонажей, которых максимально троллит)) я думаю, следующим будет Анатолич", "На голодный желудок лучше передачи Дурнева не смотреть 😅", "Я не ел с прошлого выпуска. Спасибо Лёша и команда", "Оля - это конечно ТОП контент, скучаем всей Украиной за её Ревизором 🥺🥺🥺", "Оля потрясающая , обожаю её 😌✨", "Аж уши закладывает от смеха ее😂😂", "Класс 🤗 Два умных человека наконец-то встретились ❤🤗", "Круто!!!! Обожаю Ольгу!!! Посмотрим 😍", "Настолько все плохо что она пришла к тебе поесть🤔", "Не самое худшее что могло случиться в этом году, но однако!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, что Ольга Фреймут не удержалась и похвасталась роскошным домом, по которому можно ездить: "Прямо в гостиной...".

Как сообщала Politeka, невыносимая Фреймут подпортила маме нервы, устроив скандал хуже, чем в своих программах: «Совесть мучает…».

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут взбудоражила кадрами с загадочным двойником, сходство поражает: ревизор в квадрате.