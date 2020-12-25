Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась воспоминаниями со своего детства

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц телеведущей в Instagram появилось семейное фото Ольги с мамой. Под постом авторы аккаунта вспомнили историю, которой делилась сама Ольга. Эта история произошла как раз на Рождественские праздники, когда родители Фреймут собирались сходить в гости.

Ольга рассказала, что мама долго готовилась к гостям. Она всю ночь накручивала волосы, делала макияж.

«Они уже идти из дома, а я начала горько плакать, хватать маму за юбку, чтобы она взяла меня с собой. Скандал подняла хуже, чем в своих программах теперь», - вспомнила телеведущая.

По ее словам, уговоры не помогли, поэтому маме пришлось остаться дома. Она переоделась и пошла готовить ужин.

«Меня до сих пор совесть мучает за испорченный мамин вечер», - призналась Фреймут.

Как известно, Ольга росла в многодетной семье. У нее есть брат и сестра. Мама Ольги работала учителем физкультуры в школе. В свои годы она выглядит очень молодо и подтянуто. На одном из эфиров «Танці з зірками» она станцевала с дочерью.

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