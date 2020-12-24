Українська телеведуча Ольга Фреймут здивувала загадковим знімком
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото поруч зі своїм портретом. На картині, поруч з якою позувала Фреймут, була намальована вона в червоному костюмі. Варто відзначити, що двійник Ольги виглядав дуже загадково. Волосся артистки на картині було зібране, а руки акуратно складені. Обличчя було променистим і світлим – набагато яскравіше, ніж у самої Ольги в житті.
Телеведуча в вільного крою сукні встала поруч з портретом і спробувала також посміхнутися і скласти руки. Правда, волосся зірка залишила розпущеним. Незважаючи на сильну схожість, Ольга поруч з портретом виглядала трохи моторошно. Складалося враження, що портрет ось-ось оживе.
Нагадаємо, що нещодавно 38-річна Ольга Фреймут голосно повернулася на телебачення, взявши участь у шоу «Танці з зірками». Телеведуча стала учасницею, яку найбільше хейтили в мережі, проте вона не здавалася і продовжувала боротися за своє місце в проекті.
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Як відомо, Ольга - мати трьох дітей. Довгий час вона була ключовою телеведучою на «Новому каналі», де вела найбільш рейтингові шоу. Пізніше вона кілька років працювала на "1+1". Після народження дітей Ольга на час пропала з шоу-бізнесу.
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