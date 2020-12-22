Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла про свою поразку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram шоувумен та експертка з етикету поділилася сокровенним та розповіла, як варто діяти в таких ситуаціях.

Фреймут стверджує, що програючи, варто копіювати поведінку переможця: «посміхатися, не виправдовуватися, пити шампанське - нехай і «з горя».

Також телеведуча розповіла і про власну поразку, пережити яку було нелегко.

«Відокремлювати себе від невдалого проекту. Коли «Шоу Оля» сподобалося обмеженій кількості глядачів, звісно я переживала поразку. Картала себе у невдалій справі. Але тепер знаю, що помилялася. Невдалий проект - лише проект, який не має відношення до того, яка я людина», - переконана вона.

Фреймут переконана, що особисті насущні питання турбують людей значно більше, ніж чийсь провал.

Телеведуча згадала і про «танці з зірками».

«Перетворити падіння у досягнення. Переважно невдача має пояснення, яке можна зрозуміти лише з часом. Якби я не брала участь у «Танцях з зірками», то досі б погано розбиралася в людях», - зазначила шоувумен.

Фреймут підкреслила, що не варто виправдовуватися за невдачу.

Напомним, что счастливая Фреймут заинтриговала кадрами своего ослепительного преображения: "Готовлюсь к...".

Как сообщала Politeka, Фреймут показала старшую дочь-красотку, раскрыв любопытные детали ее жизни: "Злата до 10 лет...".

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут непринужденно похвасталась своей роскошью в синем бархате: "Нравится?".