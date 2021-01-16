Телеведущая Ольга Фреймут удивила совместным снимком с мужем

Как передает Politeka.net, новыми снимками с отдыха знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

Как известно, Ольга вместе с семьей находится в отпуске на Мальдивах.

На этот раз телеведущая решила похвастаться фото в купальнике на берегу райского курорта.

Также Ольга уже второй раз за последнее время показала совместный снимок со своим мужем, генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко. Стоит отметить, что телеведущая довольно редко показывает своего любимого в соцсетях.





Украинцы были восхищены семейной парой.



"Какие же вы красивые и очень похожи!", "Вы даже какие-то похожи между собой", "Как сказочные герои. Шикарная пара. Невероятно прекрасные. Счастья вам и большой любви", "Какое это счастье встретить человека с которым, как пазлы, совпали и всё! Вы напоминаете пазл!", - писали в комментариях по снимком.

Напомним, что Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии.

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут принялась учить жизни украинцев, красноречивые кадры.





