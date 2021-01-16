Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут появилась в трех кардинально разных образах, и пользователям предложили выбрать тот, который им больше всего нравится

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Фреймут в соцсети.

Так, на фан-странице известной украинской телеведущей появилась подборка из трех фото. На всех фотографиях Ольга позирует в черных платьях, однако все они - абсолютно разные. Таким образом, Фреймут предстала как в образе бунтарки в высоких ботфортах, так и в образе истинной леди.

"Какой из total black изображений, по вашему мнению, лучше? 1,2 или 3?"- спрашивают у поклонников Фреймут.

Мнения пользователей по этому поводу разделились - одним больше понравился брутальный обаз в ботфортах, другим - более сдержанные варианты.

"3. А вообще мне все три нравятся", "1 - супер, но это не стиль Фреймут. 2, 3 - очень элегантно", "Как для вас, то, по моему мнению, 3", "Волшебная в любом", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Ольга уже второй раз за последнее время показала совместный снимок со своим мужем, генеральным продюсером "Нового канала" Владимир Локотко. Стоит отметить, что телеведущая довольно редко показывает своего возлюбленного в соцсетях.

Напомним, что Фреймут начала поучать украинок, поразив заявлением о трагедии.

Как сообщала Politeka, высокомерная Фреймут начала учить жизни украинцев, красноречивые кадры.