Ведущая рано задумалась на эту тему

Известная украинская телеведущая и звезда шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут неожиданно заговорила о новом статусе

Как сообщает Politeka.net, соответствующее высказывание знаменитости появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Так, 38-летняя Фреймут высказалась на тему старения и возможного пополнения в семье.

Ведущая призналась, что верит в то, что из нее получится хорошая бабушка.

«Точно знаю, что буду хорошей бабушкой: уголки губ вверх, приятная сетка морщин над скулами и теплый взгляд, даже когда студено. Я люблю жизнь и людей. С контрастностью поступков», - заявила Фреймут.

Это высказывание фанаты сопроводили фотографией ведущей. На ней она позирует под открытым небом в стильном брючном костюме. Фреймут присела на каменный столик, положив на колени книгу.

«Ммммм, вы прекрасны», - пишут в комментариях поклонники знаменитости.

Нужно отметить, что о внуках Фреймут заговорила подозрительно рано. Как известно, ведущая воспитывает троих детей, однако ее старшей дочери Злате сейчас всего 14 лет.

Ранее Ольга Фреймут уже второй раз за последнее время показала совместный снимок со своим мужем, генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко. Стоит отметить, что телеведущая довольно редко показывает своего любимого в соцсетях.

Напомним, скандальная Фреймут удивила неожиданным появлением в черных ботфортах и мини-платье: "Не ваш стиль...".

Как сообщала Politeka, Фреймут в купальнике растаяла в объятиях мужа-красавца на райском берегу: "Совпали, как пазлы".

Также Politeka писала, что Фреймут с мужем ошеломили сходством на редком совместном фото, почти близнецы: "Красивые и мокренькие".