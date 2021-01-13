Телеведуча Ольга Фреймут вразила новим фото з Мальдів, де відпочиває разом з чоловіком і дітьми

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на пустельному пляжі разом з 4-річним сином Валерієм і 3-річною донькою Євдокією.

Всі троє були в плащах, так як лив сильний дощ. Але, судячи з посмішок на обличчях, негода, що розбушувалася, аж ніяк не відбилася на настрої сімейства.

Щаслива Ольга присіла поруч з донькою, обійняла її за плечі і притиснула до себе. При цьому намокла телеведуча, з розпатланим волоссям, закрила очі, насолоджуючись моментом та стихією.

Син Ольги стояв трохи віддалік і, здавалося, розгублено підняв ручки вгору, дивлячись, як краплі вдаряються об воду. Складно не помітити, що хлопчик росте копією свого батька - генерального продюсера "Нового каналу" Володимира Локотка.

До речі, телеведуча дуже рідко показує в соцмережі обличчя своїх молодших дітей: або ж вона відвертає від них камеру, або, вони в костюмах чи масках.

Швидше за все, це був дійсно особливий момент, раз Фреймут зважилася показати своїх крихіток у всій красі.

Крім того, Ольга виставила новий "сторіз", на якому позувала поруч з чоловіком. Вони обидва були в дощовиках, натягнувши капюшони, і пильно дивилися в камеру.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Люди відразу ж звернули увагу, що Фреймут показала всіх, крім старшої доньки - 14-річної Злати. Дівчинка, очевидно, не відпочиває разом зі своєю сім'єю.

"Кого ще там не було?! 😄 хороший відпочинок🤗🌞"

"А чому в курточках?"

"Яке щире фото ❣️"

"Оля! Так мило♥️"

"Ух і погодка 😊 😊"

"Які гарненькі дітки"

"З погодою не пощастило. Але обстановка по кайфу😘"

"А де ваша третя дитина від першого шлюбу? Або викинули заради другого чоловіка?!😉" - "було відео що Злата в Буковелі" - "ну так, там краще, ніж на Мальдівах 😂"

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію.

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Фреймут почала вчити життя українців, красномовні кадри.