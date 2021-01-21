Відома українська телеведуча, зірка шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут вразила чарівною красою

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок телеведучої в Instagram з'явилося її архівне фото. На знімку Фреймут позувала з ідеальним макіяжем. Візажист підкреслив світлі очі красуні, її виразні вилиці і аристократичне обличчя.

Ольга була одягнена в світлу прозору блузку, прикрашену квітами. Ольга загадково дивилася в кадр, поки їй робили зачіску.

"Я собі дуже подобаюся. Ще кілька років тому у мене були претензії до своїх манер, зовнішності, перегуків подвійних стандартів у свідомості. Але довго працювала над тим, щоб душа гармоніювала з тілом – і тепер претензій не маю", - підписали пост автори аккаунта, використовуючи слова Ольги.

Варто відзначити, що на фото білява Фреймут виглядає чудово. У свої 38 років вона намагається стежити за фігурою. На людях телеведуча завжди з'являється з бездоганним макіяжем і укладкою.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут заговорила про новий статус. Телеведуча зізналася, що буде хорошою бабусею. Незрозуміло, чому зірка задумалася про це так рано, адже її старша дочка Злата ще навіть не досягла повноліття.

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