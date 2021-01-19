Такий її не часто побачиш

Українська ведуча Ольга Фреймут, яка запам'яталася багатьом своїми скандалами з Катериною Кухар на "Танцях з зірками", здивувала відвертим образом

Новий знімок знаменитості з'явився на одній з її фанатських сторінок в Instagram, передає Politeka.net.

Так, на фото Фреймут постає в несподівано відвертому образі. Судячи з геотегу на публікації, зірка відображена на березі річки Йордан, яку віруючі вважають священною.

Ведуча стоїть в довгій білій футболці з релігійним зображенням. Причому одягнена вона, судячи з усього, на голе тіло. Футболка наскрізь промокла, тому можна припустити, що незадовго до фото Фреймут зробила обмивання в річці. На фото вона стоїть, невимушено торкаючись рукою свій шиї.

"Христос Хрещається!" ,- йдеться у підписі до знімка.

Потрібно відзначити, що знімок був опублікований напередодні Хрещення – християнського свята, в який прийнято освячувати воду і купатися в ополонці.

Раніше ми писали, що Фреймут зізналася, що вірить в те, що з неї вийде хороша бабуся.

"Точно знаю, що буду хорошою бабусею: куточки губ вгору, приємна сітка зморшок над вилицями і теплий погляд, навіть коли студено. Я люблю життя і людей. З контрастністю вчинків", - заявила ведуча.

Нагадаємо, скандальна Фреймут здивувала несподіваною появою в чорних ботфортах і міні-сукні: "Не ваш стиль...".

Як повідомляла Politeka, Фреймут в купальнику розтанула в обіймах чоловіка-красеня на райському березі: "Збіглися, як пазли".

Також Politeka писала, що Фреймут з чоловіком приголомшили схожістю на рідкісному спільному фото, майже Близнюки:"Красиві і мокренькі".