Известная украинская телеведущая, звезда шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут поразила волшебной красотой

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек телеведущей в Инстаграм появилось ее архивное фото. На снимке Фреймут позировала с идеальным макияжем. Визажист подчеркнул светлые глаза красотки, ее выразительные скулы и аристократическое лицо.

Ольга была одета в светлую прозрачную блузку, украшенную цветами. Ольга загадочно смотрела в кадр, пока ей делали прическу.

«Я себе очень нравлюсь. Еще несколько лет назад у меня были претензии к своим манерам, внешности, перекличек двойных стандартов в сознании. Но долго работала над тем, чтобы душа гармонировала с телом - и теперь претензий нет», - подписали пост авторы аккаунта, используя слова Ольги.

Стоит отметить, что на фото белокурая Фреймут выглядит превосходно. В свои 38 лет она старается следить за фигурой. На людях телеведущая всегда появляется с безупречным макияжем и укладкой.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут заговорила о новом статусе. Телеведущая призналась, что будет хорошей бабушкой. Непонятно, почему звезда задумалась об этом так рано, ведь ее старшая дочка Злата еще даже не достигла совершеннолетия.

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