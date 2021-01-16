Відома українська телеведуча Ольга Фреймут постала у трьох кардинально різних образах, і користувачам запропонували обрати той, який їм найбільше довподоби

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку Фреймут у соцмережі.

Так, на фан-стрінці відомої української телеведучої з'явилась підбірка з трьох фото. На всіх світлинах Ольга позує у чорних сукнях, однак всі вони - абсолютно різні. Таким чином, Фреймут постала як в образі бунтарки у високих ботфортах, так і в образі істинної леді.

"Який із total black образів, на вашу думку, є кращим? 1,2 чи 3?" - запитують у шанувальників Фреймут.

Думки користувачів з цього приводу розділились - одним більше сподобався брутальний обаз у ботфортах, іншим - більш стримані варіанти.

"3. А взагалі мені всі три подобаються", "1 - супер, але це не стиль Фреймут. 2, 3 - дуже елегантно", "Як для вас, то, на мою думку, 3", "Чарівна в будь-якому", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Ольга вже вдруге за останній час показала спільний знімок зі своїм чоловіком, генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко. Варто зазначити , що телеведуча досить рідко показує свого коханого в соцмережах.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію.

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Фреймут почала вчити життя українців, красномовні кадри.