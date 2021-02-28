Телеведущая Ольга Фреймут вызвала переполох в Сети новой порцией правил из этикета - на этот раз звезда дала советы насчет гардероба

Как передает Politeka.net, 39-летняя знаменитость опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в неожиданном образе.

Ольга как правило старается не оголяться на камеру, но в этот раз покорила соблазнительным нарядом. Девушка была в фиолетовом узеньком платье с невероятным декольте. Ради сочного кадра Фреймут избавилась от нижнего белья, и этим еще больше "подогрела" публику. На плечи блондинка накинула синюю рубашку.

Телеведущая подчеркнула дерзкий лук красной помадой и кокетливо посмотрела в камеру.

В подписи она решила поделиться советами насчет гардероба, в частности перечислив то, чего делать не стоит:

"Категорические «нет» в гардеробе.

🌱 Одежда не твоего размера. Если ты влезла в платьице, это еще не значит, что она подходит.

🌴 Высокие сапоги до ягодиц. Ну разве ты - рыбак.

🪴 Футболки с дурацкими надписями.

🌳 Очень модные вещи ооочень модного бренда. Есть риск, что встретишь своего двойника.

🌲 не сочетайте короткую юбку с декольтированными блузами, шпильками и праздничной высокой фрезурой.

🍀 Отказывайся от вещей на распродаже, только потому, что они выгодны.

🍃 не надевайте то, что нужно постоянно расправлять, заправлять - у тебя будет нервный вид.

🌾 Если фигура не идеальна - массивный живот, складки на спине, целлюлит... Не носи белые обтягивющие джинсы, без подкладки юбку просвечивающую, одежду из атласа. Выставляй на показ только ту часть тела, которая у тебя идеальная - плечо, ноги, декольте, нос...

🌵 не переусердствуй с винтажем. На каждую отсталую во времени вещь должна быть современная, которая даст знать, что ты в адеквате".

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное: "Я поддреживаю этикет. Но этот текст полон негативного сексизма настолько, что у меня аж дернулся глаз... 😢"; "А что неидеального в целлюлите? Или в складках на спине? Они у 99% женщин. Вас послушать, то каждая девушка и женщина теперь должна думать, что у нее не идеальная фигура"; "Красотулечка наша ❤️".

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