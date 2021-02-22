Телеведущая Ольга Фреймут показала пикантное фото и тут же нарвалась на критику от украинцев

Как сообщает Politeka.net, скандально известная украинская телеведущая Ольга Фреймут прошла обучение в Лондоне и получила статус преподавателя этикета. В своих соцсетях звезда часто делится с украинцами советами об этикете и хороших манерах, что порой вызывает бурную реакцию у пользователей. А недавно Оля опубликовала в своем микроблоге в Instagram пикантное фото, которое тут же раскритиковали, мол оно не соответствует образу, который телеведущая себе же создала.

На новом снимке, который был сделан в рамках фотосессии для глянцевого журнала Vogue, Фреймут появилась на светлом фоне, она присела на пуф и раздвинула голые ножки. Перед камерой звезда появилась в белоснежном наряде интересного фасона и текстуры, который дополнила массивным темным поясом. При этом на ней нет ни юбки, ни штанов, на ногах только стильные серые сапоги. Ее волосы зачесаны в гладкую объемную укладку, а на лице легкий естественный макияж, она проницательно смотрит в объектив, положив руки на колени.

В подписи к фотографии Оля написала: "Фото с любимой фотосессии для @vogue_ukraine. Стиль @juliepelipas, макияж @natastrilchuk, прическа Игорь Ломов, фото Дима Гончаров, текст Мария Цуканова". Конечно же такая публикация вызвала бурю комментариев, некоторые пользователи начали откровенно травить Фреймут, а другие кинулись ее защищать. "Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги", "Вау! Первый раз вижу Ольгу Фреймут з обнаженными ногами выше колена", "Безумно красиво, вам так идет", "А как же этикет панночки?", "Идеальное фото", - пишут в комментариях.

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