Телеведущая Ольга Фреймут произвела фурор новым кадром с возлюбленным

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко.

Парочка позировала на заснеженном склоне горы - от такого фантастического пейзажа замирает дыхание.

Ольга с Владимиром были в теплых куртках, но без шапок. Судя по их взъерошенным волосам, на улице был ветер, и возможно, не совсем комфортно, но парочка при этом мило улыбалась.

Фреймут никак не подписала кадр, а оставила только белое "сердечко".

Зато одному из пользователей нашлось, что сказать.

"Как же вы похожи 😍друг на друга! ❤️", - говорится в комментарии.

И действительно, в глаза сразу же бросается их сходство: одинаковые улыбки, разрез глаз, да и в целом черты лица очень подобны.

Стоит отметить, пользователи частенько говорят Ольге о том, как они с мужем похожи. До этого публика бурно обсуждала их совместное фото, сделанное на Мальдивах. Парочка попала на курорт в дождливый сезон, а потому позировали в плащах.

"Лучшее фото где вы вдвоем! 💙💙👍"; "похожи друг на друга! Родственные души"; "Красивые такие и мокренькие 😁", - комментировала тогда публика.

Ранее мы рассказывали, Фреймут поделилась историей, как начинался их с Локотко роман. По словам звезды, как-то раз, проезжая мимо офиса канала, она написала ему смелое смс с романтическим подтекстом. Тот, в свою очередь, пригласил ее на ланч.

"Я как раз была у косметолога, мне вкололи биоревитализацию: лицо было в крапинку. Но я не хотела отказываться от вожделенного свидания... Было очень приятно: все плавно сложилось, и так мы начали встречаться", - делилась Фреймут.

Напомним, что 38-летняя Фреймут дала урок стиля в лаконичном наряде: "выглядит шикарно".

Как сообщала Politeka, Фреймут ошеломила правдой, как начинался ее роман с мужем-продюсером: "проезжала мимо офиса и...".