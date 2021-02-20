Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала фото со своей новой фотосессии

Как передает Politeka, соответствующая фотография появилась на странице Ольги в соцсети.

Фреймут рассказала, что новое фото было сделано для журнала Vouge.

"Фото с любимой фотосессии для @vogue_ukraine Стиль @juliepelipas , макияж @natastrilchuk, прическа - Игорь Ломов, фото Дима Гончаров, текст Мария Цуканова", - написала она.

На фотографии украинская телеведущая позирует сидя на кресле. На ней белый меховой наряд с поясом, который подчеркивает талию, а на ногах - замшевые ботфорты. Фреймут сидит, раздвинув ноги, и на фото можно увидеть ее стройную фигуру.

Волосы у звезды зачесаны назад, а макияж выполнен в сдержанных нюдовых оттенках.

В комментариях Ольгу засыпали комплиментами, акцентировав на ее стройности и красивых чертах лица.

"Ту мач фотошопа, не узнала даже, но лук супер", "Вау, впервые вижу Ольгу Фреймут с ногами, обнаженными выше колен", "Ууу, девочка", "Красотка", "Очень красивая", "Вау, невероятно красиво, вам так идет", "Шикарные ноги", "Очень красиво", "Невероятная женщина", "Чудесное фото", - пишут в комментариях.

Напомним, что 38-летняя Фреймут дала урок стиля в лаконичном наряде: "выглядит шикарно".

Как сообщала Politeka, Фреймут ошеломила правдой, как начинался ее роман с мужем-продюсером: "проезжала мимо офиса и...".