В Сеть слили фото нежностей телеведущей Ольги Фреймут с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 38-летней звезды в Инстаграм опубликовали любопытный снимок, на котором Фреймут предстала вместе с возлюбленным.
Оба были в белых нарядах. Ольга в романтическом образе прильнула к мужу, положив голову ему на грудь.
В подписи автор поста процитировал Фреймут, комментирующую в одном из интервью начало их с Локотко романа. Телеведущая ошеломила трогательной историей о первом свидании.
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По словам звезды, покинув "Новый канал", она скучала за Владимиром, который успел стать ей близким другом. Как-то раз, зимой, проезжая мимо офиса канала, Ольга решилась написать ему смелое СМС с романтической "болтовней" о том, чтобы как-нибудь погулять весной (мол, когда потеплеет).
"Я так специально написала, потому что умею манипулировать, я журналист и психолог неплохой. И он написал: "А зачем ждать весны? Давай сейчас встретимся", - говорится в сообщении.
Ольга добавила, что Владимир назначил ей свидание, позвав на ланч.
"Я как раз была у косметолога, мне вкололи биоревитализацию: лицо было в крапинку. Но я не хотела отказываться от вожделенного свидания... Было очень приятно: все плавно сложилось, и так мы начали встречаться", - поделилась Фреймут.
Пользователи оценили откровения телеведущей:
"Класс!!! Берегите друг друга Не к каждому приходит Любовь ❤️"
"Идите вместе за руку, также плавно долгие годы.❤️"
Как известно, у пары родилось двое детей, сын Валерий в 2016-м и дочка Евдокия год спустя.
Напомним, что Фреймут внезапно забыла о манерах, выставив свои "ягодки" напоказ: "Клеопатра".
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