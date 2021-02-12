В Сеть слили фото нежностей телеведущей Ольги Фреймут с мужем, гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 38-летней звезды в Инстаграм опубликовали любопытный снимок, на котором Фреймут предстала вместе с возлюбленным.

Оба были в белых нарядах. Ольга в романтическом образе прильнула к мужу, положив голову ему на грудь.

В подписи автор поста процитировал Фреймут, комментирующую в одном из интервью начало их с Локотко романа. Телеведущая ошеломила трогательной историей о первом свидании.

По словам звезды, покинув "Новый канал", она скучала за Владимиром, который успел стать ей близким другом. Как-то раз, зимой, проезжая мимо офиса канала, Ольга решилась написать ему смелое СМС с романтической "болтовней" о том, чтобы как-нибудь погулять весной (мол, когда потеплеет).

"Я так специально написала, потому что умею манипулировать, я журналист и психолог неплохой. И он написал: "А зачем ждать весны? Давай сейчас встретимся", - говорится в сообщении.

Ольга добавила, что Владимир назначил ей свидание, позвав на ланч.

"Я как раз была у косметолога, мне вкололи биоревитализацию: лицо было в крапинку. Но я не хотела отказываться от вожделенного свидания... Было очень приятно: все плавно сложилось, и так мы начали встречаться", - поделилась Фреймут.

Пользователи оценили откровения телеведущей:

"Класс!!! Берегите друг друга Не к каждому приходит Любовь ❤️"

"Идите вместе за руку, также плавно долгие годы.❤️"

Как известно, у пары родилось двое детей, сын Валерий в 2016-м и дочка Евдокия год спустя.

Напомним, что Фреймут внезапно забыла о манерах, выставив свои "ягодки" напоказ: "Клеопатра".

Как сообщала Politeka, Фреймут не узнали в родном Львове: "как девочка!".