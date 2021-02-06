Відома українська телеведуча Ольга Фреймут показала пікантні деталі свого вбрання

Зірка ТБ прославилася не тільки завдяки своєму таланту, але стриманому стилю, пише Politeka.net. Однак іноді Ольга відходить від своїх принципів.

Цього разу користувачі мережі в одній з фан-груп вирішили згадати зухвалий образ світловолосої красуні. На знімку Фреймут постала в топі з відвертим декольте. Груди з наряду мало не вивалювалися на стіл. Зробити образ трохи скромніше допоміг чорний жакет.

Завершили образ різні аксесуари.

Ольга з розумним виглядом читала книгу Агати Крісті.

Автори написали в пості назви книг, які телеведуча рекомендує до прочитання.

"Яку з перерахованих книг ви читали? Поділіться враженнями в коментарях", - написано в пості.

Публікація зібрала понад 150 лайків і трохи коментарів.

"Якийсь роман Агати Крісті», "Повія" Панаса Мирного. Не так давно прочитала Ф. Фіцджеральда "Ніч ласкава". Сподобалися обидва твори, але чомусь сумно стало після прочитаного", " Клеопатра. Генрі Райдер Хаггард", " Любов під час чуми, чудово!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Фреймут навіть випустила книгу про етикет. Крім того, зірка регулярно публікує в Instagram відео, які навчають манерам.

Зокрема, нещодавно телеведуча розповіла, як правильно наносити парфуми.

"Як правильно наносити парфуми? На себе? Ні. Краще розчинити перед собою і зайти в хмару", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Фреймут, яка змінила імідж, розслабилася і показала себе справжню: «Ого, несподівано».

Також Politeka писала, що непокірна Фреймут приголомшила виглядом в сміливій сукні з розрізами: "Ольга, це ви?».

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут оголила материнські інстинкти поруч з красунею-донькою: "нехай все навколо..."