Украинская телеведущая Ольга Фреймут впечатлила элегантным видом в пикантном платье с разрезами

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото, на котором эффектная Ольга Фреймут позировала в белоснежном платье на одно плечо. Судя по всему, телеведущая находилась на праздничном мероприятии. Она выбрала для выхода в свет белое платье с большим вырезом на ноге и приличным декольте.

Образ красотка дополнила аксессуарами на руке, темными туфлями на каблуке и яркой красной помадой – частым спутником известной блондинки. Фреймут выглядела жизнерадостной и раскрепощенной. Было видно, что столь откровенное платье придает ей уверенности и женственности.

«Соблазнительная женщина», - коротко подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях любимице публики оставили несколько приятных отзывов.

«Ольга, это вы?», «Идеальная женщина», «Это любовь», «Браво», «Такая красотка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас 38-летняя Фреймут предпочитает более скромные наряды. Она уделяет много внимания этикету, предпочитая одеваться как леди. Впрочем, во время участия в «Танцях з зірками» Ольга позволяла себе появляться в весьма откровенных нарядах, хоть ей и не было комфортно.

Напомним, что сменившая имидж Фреймут расслабилась и показала себя настоящую: «Ого, неожиданно».

Как сообщала Politeka, Фреймут обнажила материнские инстинкты рядом с красавицей-дочкой: "Пускай все вокруг...".

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