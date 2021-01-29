Відома українська телеведуча, зірка шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут вразила вечірніми п'ятничними кадрами

Як передає Рoliteka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала серію фото, поставши в незвичайному для себе амплуа. Судячи з фото, Ольга вирішила вибратися на вечерю в ресторан. Видно, що вона сидить за столом, а перед нею стоїть келих з коктейлем.

Ведуча, яка нещодавно кардинально змінила імідж, сиділа за столом з задумливим виглядом. Жінка була одягнена в чорну кофту. Її волосся було розпущене. На одному з фото Ольга щиро сміялася, демонструючи свою неймовірну посмішку. На знімку видно, що Фреймут нарешті розслабилася, зняла маску грізного Ревізора і показала себе справжню.

У коментарях нові фото Ольги викликали справжнє захоплення. Їй залишили масу компліментів і хороших відгуків.

"Ну це просто пушка!", "Влада темної сторони тобі дуже пасує", "настрій ніжності", «Чарівна», «Ого, несподівано», "яке незвичайне для вас фото", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут згадала, як відпочивала з чоловіком на гірських схилах в швейцарських Альпах. Тоді пара зачарувала шанувальників романтичними знімками на тлі гірського пейзажу.

Нагадаємо, що незворушна Фреймут побалувала себе в літаку, заговоривши про користь егоїзму: "тепер все ясно...".

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А ще Politeka повідомляла, що скандальна Фреймут розпрощалася з білявим волоссям, змінивши імідж: оцінили не всі.