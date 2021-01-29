Известная украинская телеведущая, звезда шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут впечатлила вечерними пятничными кадрами

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала серию фото, представ в необычном для себя амплуа. Судя по фото, Ольга решила выбраться на ужин в ресторан. Видно, что она сидит за столом, а перед ней стоит бокал с коктейлем.

Ведущая, которая недавно кардинально сменила имидж, сидела за столом с задумчивым видом. Женщина была одета в черную кофту. Ее волосы были распущены. На одном из фото Ольга искренне смеялась, демонстрируя свою невероятную улыбку. На снимке видно, что Фреймут наконец-то расслабилась, сняла маску грозного ревизора и показала себя настоящую.

В комментариях новые фото Ольги вызвали настоящий восторг. Ей оставили массу комплиментов и хороших отзывов.

«Ну это просто пушка!», «Власть темной стороны тебе очень идет», «Настроение нежности», «Волшебная», «Ого, неожиданно», «Какое необычное для вас фото», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут вспомнила, как отдыхала с мужем на горных склонах в швейцарских Альпах. Тогда пара очаровала поклонников романтичными снимками на фоне горного пейзажа.

Напомним, что невозмутимая Фреймут побаловала себя в самолете, заговорив о пользе эгоизма: "Теперь все ясно...".

Также Politeka писала, что скандальная Фреймут в шелковом платье научила украинцев правильно "пахнуть": "Я так всегда делаю...".

А еще Politeka сообщала, что скандальная Фреймут распрощалась с белокурыми волосами, сменив имидж: оценили не все.