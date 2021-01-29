Відома українська телеведуча, зірка шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут розповіла, як правильно наносити парфуми

Українська знаменитість не тільки активно знімається, але і веде сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net. Красуня знаходить час на те, щоб навчити своїх шанувальників чогось корисного.

Цього разу Фреймут записала відео, поставши в красивій сукні по фігурі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Легка тканина сукні, обтягнула вигини красуні. А тонкі бретельки на плечах надавали образу особливої пікантності. Ймовірно, зірка була без білизни.

У такому вигляді телеведуча позувала сидячи на кріслі.

Зірка показала шанувальникам, як правильно наносити парфуми.

"Як правильно наносити парфуми? На себе? Ні. Краще покропити перед собою і зайти в хмару", - написала телеведуча.

За дві години пост зібрав майже 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"А я на себе і на речі і побільше😄 👍", "як хочете так і наносите парфум. Це один із способів, але ні як не правило))))", " Ну, шикарне плаття Ольго❤️🙏 😘 😘", " весь час так роблю,а мені знайомі доводять,що я трохи "того"🤣", "я так роблю, а чоловік сміється наді мною😂", "я розпилюю на шию з одного й іншого боку,а потім від туди вже пальцями на віскі і волосся", "😹 ніколи не зустрічала людей, які відкривають рот і наносять парфуми. 😄 ", "Я так завжди роблю, а з мене всі сміються😃", - написали користувачі мережі.

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