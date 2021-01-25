Известная украинская телеведущая, звезда шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут засветилась на популярном курорте в Швейцарии

Фанаты утонченной телеведущей Ольги Фреймут в соцсети Instagram показали снимок их фаворитки в компании мужа Владимира Локотко. Супруги позировали на фоне заснеженных гор на известном заграничном курорте, пишет Politeka.net.

Ольга Фреймут все свое свободное время посвящает любимому супругу и детям и часто радует поклонников уютными семейными кадрами, которые моментально разлетаются по Сети. В этот раз в фан-аккаунте телеведущей Ольга и Владимир предстали в курортном городке Церматт, расположенном на юге кантона Вале.

На снимке пара в полном защитном снаряжении для катания на лыжах позирует в обнимку и прижавшись друг к другу. Владимир крепко прижал хрупкую телеведущую к себе и улыбался. В одной руке он держал лыжные палки.

Фреймут была крайне довольна таким проявлением эмоций супруга и тоже улыбалась, хотя ее подбородок и голову скрывали защитные шапка и большой белый шлем. Оба стояли на лыжах, которые уже покрылись снегом и нуждались в чистке. Это говорило о том, что Фреймут с супругом не теряли времени зря и активно катались.

Позади пары виднелся очаровательные зимние альпы и другие отдыхающие, которые заходили на склон для спуска на лыжах.

Напомним, что Ольга Фреймут в свои 38 лет тщательно следит за внешностью и своей формой. Это позволяет ей не только хорошо выглядеть на экране, но и ездить на активный отдых. Недавно телеведущая поразила фанатов красивыми кадрами, сделанными на Мальдивах, где Фреймут разгуливала в купальнике и наслаждалась местными пейзажами вместе с близкими.

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