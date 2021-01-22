Младшая сестра украинской телеведущей Ольги Фреймут Юлия с возрастом становится все больше похожа на свою звездную родственницу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором она сильно похожа на Ольгу. Юлия сидела в машине и решила сделать селфи. Девушка была одета в теплую курточку и шапку.

Стоит отметить, что ранее между сестрами было мало общего во внешности, но после того, как Юлия похудела, она стала намного больше похожа на сестру. Если бы она перекрасилась в блондинку, то девушек было бы трудно отличить. Более того, некоторые поклонники смогли перепутать Юлию с Олей даже сейчас.

«Красотка», «Моя любовь», «Копия Оли», «Это что Оля?», - написали пользователи сети под постом Юлии.

Стоит отметить, что Ольга Фреймут очень близка со своей младшей сестрой. В одном из интервью телеведущая рассказывала, что у нее мало близких подруг, но зато есть сестра, с которой она может обсудить все на свете.

Кстати, из интервью стало известно, что Юлия работает вместе с Ольгой. Женщины друг друга поддерживают и вдохновляют.

Добавим, что у Ольги Фреймут также есть родной брат Артур. С ним и его семьей ведущая поддерживает теплые отношения.

Напомним, что Ольга Фреймут уже готовится стать бабушкой, дочери пока всего 14 лет: «Буду хорошей...».

Как сообщала Politeka, скандальная Фреймут в прозрачной кофточке козырнула безупречной внешностью: «Я себе очень нравлюсь…».

Также Politeka писала, строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "Главное, что посуда красивая...".