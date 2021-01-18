Ведуча рано задумалася на цю тему

Відома українська телеведуча і зірка шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут несподівано заговорила про новий статус

Як повідомляє Politeka.net, відповідне висловлювання знаменитості з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram. Так, 38-річна Фреймут висловилася на тему старіння та можливого поповнення в родині.

Ведуча зізналася, що вірить в те, що з неї вийде хороша бабуся.

"Точно знаю, що буду хорошою бабусею: куточки губ вгору, приємна сітка зморшок над вилицями і теплий погляд, навіть коли студено. Я люблю життя і людей. З контрастністю вчинків", - заявила Фреймут.

Цей вислів фанати супроводили фотографією ведучої. На ній вона позує під відкритим небом в стильному брючному костюмі. Фреймут присіла на кам'яний столик, поклавши на коліна книгу.

"Ммммм, ви прекрасні", - пишуть в коментарях шанувальники знаменитості.

Потрібно відзначити, що про онуків Фреймут заговорила підозріло рано. Як відомо, ведуча виховує трьох дітей, проте її старшій дочці Златі зараз всього 14 років.

Раніше Ольга Фреймут вже вдруге за останній час показала спільний знімок зі своїм чоловіком, генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко. Варто відзначити, що телеведуча досить рідко показує свого коханого в соцмережах.

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