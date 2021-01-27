Телеведущая Ольга Фреймут дала публике пищу для размышлений
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в самолете. Судя по всему, знаменитость возвращалась на родину с отдыха на Мальдивах.
Фреймут в легкой черной курточке и солнцезащитных очках позировала возле иллюминатора, с искренней улыбкой на лице. Звезда побаловала себя вкусным угощением и чашечкой кофе, стоящими перед ней на столике.
В подписи Фреймут решила впервые поделиться с публикой списком топ-книг, которые оказали на нее сильное влияние. Ольга перечислила произведения с краткими аннотациями.
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Беда случилась с Олегом Винником на шоу "Маска", понадобилась помощь медиков: что произошло со звездой
Штрафы за просрочку оплаты коммуналки, появилось экстренное заявление Шмыгаля: "С 1 февраля до конца сезона..."
Под лед провалились двое взрослых и ребенок, съехались спасатели: первые подробности ЧП
Украинка с 15-м размером бюста вывалила свои "тыковки" на отдыхе в Египте: "Пошло и вульгарно"
"Книги, которые сформировали меня:
💙 Айн Рэнд «Источник» - о силе профессионализма, пользе эгоизма и искусстве быть исключительным.
🤍Oprah Winfrey "What I Know for Sure" - о призвании и символическом значении мелочей, о том, как понять свою миссию и беззаветно действовать своим путем, минуя ожидания окружения; искусство жить счастливо.
Купила эту книгу в Лос-Анджелесе. Не могла оторваться, читала даже в очереди к качелям в Disneyland. Ко мне подошел человек и сказал: «Опра - наш Достоевский. Крутая книга».
💚Грег МакКеон «Эссенциализм» - для мгновенной химчистки жизни и правильного распределения приоритетов.
💜Катехизм - книга мудрости и силы; учит искать суть между строк и символическому мышлению. Прочитала в 7 лет. Эта книга стала фундаментом моей личности.
🖤Симона де Бовуар «Обманутая женщина» - о привилегии быть женщиной, ее красоте и силе в любых состояниях - от отчаяния к победам. Успокаивающее и одновременно бурная проза от моей любимой Симоны".
Пользователи успели прокомментировать откровение Фреймут:
"Спасибо за топ книг! сохранила себе"
"очень интересно😊"
"Айн Ренд...теперь всё ясно"
Напомним, скандальная Фреймут в прозрачной кофточке козырнула безупречной внешностью: "Я себе очень нравлюсь…"
Как сообщала Politeka, молоденькая сестра Фреймут ошеломила сходством со звездой, в сети ахнули: "Копия Оли"
Также Politeka писала, что строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "Главное, что посуда красивая..."