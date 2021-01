Телеведущая Ольга Фреймут дала публике пищу для размышлений

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в самолете. Судя по всему, знаменитость возвращалась на родину с отдыха на Мальдивах.

Фреймут в легкой черной курточке и солнцезащитных очках позировала возле иллюминатора, с искренней улыбкой на лице. Звезда побаловала себя вкусным угощением и чашечкой кофе, стоящими перед ней на столике.

В подписи Фреймут решила впервые поделиться с публикой списком топ-книг, которые оказали на нее сильное влияние. Ольга перечислила произведения с краткими аннотациями.

"Книги, которые сформировали меня:

💙 Айн Рэнд «Источник» - о силе профессионализма, пользе эгоизма и искусстве быть исключительным.

🤍Oprah Winfrey "What I Know for Sure" - о призвании и символическом значении мелочей, о том, как понять свою миссию и беззаветно действовать своим путем, минуя ожидания окружения; искусство жить счастливо.

Купила эту книгу в Лос-Анджелесе. Не могла оторваться, читала даже в очереди к качелям в Disneyland. Ко мне подошел человек и сказал: «Опра - наш Достоевский. Крутая книга».

💚Грег МакКеон «Эссенциализм» - для мгновенной химчистки жизни и правильного распределения приоритетов.

💜Катехизм - книга мудрости и силы; учит искать суть между строк и символическому мышлению. Прочитала в 7 лет. Эта книга стала фундаментом моей личности.

🖤Симона де Бовуар «Обманутая женщина» - о привилегии быть женщиной, ее красоте и силе в любых состояниях - от отчаяния к победам. Успокаивающее и одновременно бурная проза от моей любимой Симоны".

Пользователи успели прокомментировать откровение Фреймут:

"Спасибо за топ книг! сохранила себе"

"очень интересно😊"

"Айн Ренд...теперь всё ясно"

Напомним, скандальная Фреймут в прозрачной кофточке козырнула безупречной внешностью: "Я себе очень нравлюсь…"

Как сообщала Politeka, молоденькая сестра Фреймут ошеломила сходством со звездой, в сети ахнули: "Копия Оли"

Также Politeka писала, что строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "Главное, что посуда красивая..."