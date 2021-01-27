Телеведуча Ольга Фреймут дала публіці поживу для роздумів

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в літаку. Судячи з усього, знаменитість поверталася на батьківщину з відпочинку на Мальдівах.

Фреймут в легкій чорній курточці й сонцезахисних окулярах позувала біля ілюмінатора, з щирою посмішкою на обличчі. Зірка побалувала себе смачним частуванням і горнятком кави, що стояли перед нею на столику.

У підписі Фреймут вирішила вперше поділитися з публікою списком топ-книг, які сильно вплинули на неї. Ольга перерахувала твори з короткими анотаціями.

"Книги, які сформували мене:

"💙 Айн Ренд «Джерело» - про силу професіоналізму, користь егоїзму і мистецтво бути вийнятковим.



🤍Oprah Winfrey “What I Know for Sure” - про покликання і символічне значення дрібниць, про те, як збагнути свою місію і незрадливо діяти своїм шляхом, оминаючи очікування оточення ; мистецтво жити щасливо.

Купила цю книгу в Лос-Анджелесі. Не могла відірватися, читала навіть в черзі до гойдалок у Disneyland. До мене підійшов чоловік і сказав: «Опра - наш Достоєвський. Крута книга».



💚Грег МакКеон «Есенціалізм» - для миттєвої хімчистки життя і правильного розподілу пріоритетів.



💜Катехизм - книга мудрості і сили; вчить шукати суть між рядками та символічному мисленню. Прочитала в 7 років. Ця Книга стала фундаментом моєї особистості.



🖤Симона де Бовуар «Ошукана жінка» - про привілеї бути жінкою, її красу та силу у будь-яких станах - від відчаю до звитяг. Заспокійлива та водночас бурхлива проза від моєї улюбленої Симони"

Користувачі встигли прокоментувати одкровення Фреймут:

"Спасибі за топ книг! зберегла собі"

"дуже цікаво😊"

"Айн Ренд...тепер все ясно"

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