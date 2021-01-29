Известная украинская телеведущая, звезда шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут рассказала, как правильно наносить духи

Украинская знаменитость не только активно снимается, но и ведет страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Красотка находит время на то, чтобы научить своих поклонников чему-нибудь полезному.

В этот раз Фреймут записала видео, представ в красивом платье по фигуре. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Легкая ткань платья, обтянула изгибы красотки. А тонкие бретельки на плечах придавали образу особой пикантности. Вероятно, звезда была без белья.

В таком виде телеведущая позировала сидя на кресле.

Звезда показала поклонникам, как правильно наносить духи.

"Как правильно наносить духи? На себя? Нет. Лучше распылить перед собой и зайти в облако", - написала телеведущая.

За два часа пост собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

"А я на себя и на вещи и побольше😄👍", "Как хотите так и наносите парфюм. Это один из способов, но никак не правило ))))", "Ну, шикарное платье Ольга❤️🙏😘😘", "Все время так делаю,а мне знакомые доказывают,что я немного "того"🤣", "Я так делаю, а муж смеётся надо мной😂", "Я распыляю на шею с одной и другой стороны,а потом от туда уже пальцами на виски и волосы", "😹 никогда не встречала людей, которые открывают рот и наносят духи. 😄", "Я так всегда делаю, а с меня все смеются 😃", - написали пользователи сети.

Напомним, что строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "Главное, что посуда красивая...".

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