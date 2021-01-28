Відома українська телеведуча, зірка шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут зважилася на сміливе перевтілення

Як повідомляє Politeka.net, після повернення з Мальдів, де вона відпочивала з сім'єю, Ольга вирішила перефарбувати волосся. Знаменита блондинка стала русою з попелястим відтінком, чим знатно здивувала своїх шанувальників. На фото Ольга широко посміхалася. Було видно, що їй новий імідж дуже подобається.

Варто відзначити, що на початку своєї кар'єри у Ольги були темне волосся, але по-справжньому знаменитою вона стала вже тоді, коли була блондинкою. Красуня змінювала відтінки блонда, але не наважувалася на більш сміливі експерименти.

"Вам подобається мій новий колір волосся?",- запитала Фреймут.

Однак не всім шанувальникам телеведучої припав до душі новий імідж зірки. Ольга влаштувала голосування, в якому 69% проголосували за новий колір, а 31% відзначили, що такою Фреймут їм не подобається.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут вразила витонченою красою. Телеведуча позувала з ідеальним макіяжем, зробивши акцент на світлих очах. Виразні вилиці і аристократичне обличчя зірки вразили її шанувальників. Особливу увагу привернула прозора блузка з квітами.

Нагадаємо, що сувора Фреймут вразила сімейним затишком на дитячому святі: "головне, що посуд красивий...".

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Також Politeka повідомляла, що закутана Фреймут в обіймах чоловіка вразила романтикою на елітному курорті: кадри активного відпочинку.