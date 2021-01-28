Известная украинская телеведущая, звезда шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут решилась на смелое перевоплощение

Как сообщает Politeka.net, после возвращение с Мальдив, где она отдыхала с семьей, Ольга решила перекрасить волосы. Знаменитая блондинка стала русой с пепельным оттенком, чем знатно удивила своих поклонников. На фото Ольга широко улыбалась. Было видно, что ей новый имидж очень нравится.

Стоит отметить, что в начале своей карьеры у Ольги были темные волосы, но по-настоящему знаменитой она стала уже тогда, когда была блондинкой. Красотка меняла оттенки блонда, но не решалась на более смелые эксперименты.

«Вам нравится мой новый цвет волос?», - спросила Фреймут.

Однако не всем поклонникам телеведущей пришелся по душе новый имидж звезды. Ольга устроила голосование, в котором 69% проголосовали за новый цвет, а 31% отметили, что такой Фреймут им не нравится.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут поразила утонченной красотой. Телеведущая позировала с идеальным макияжем, сделав акцент на светлых глазах. Выразительные скулы и аристократическое лицо звезды впечатлили ее поклонников. Особое внимание привлекла прозрачная блузка с цветами.

Напомним, что строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "Главное, что посуда красивая...".

А еще Politeka писала, что невозмутимая Фреймут побаловала себя в самолете, заговорив о пользе эгоизма: "Теперь все ясно...".

Также Politeka сообщала, что закутанная Фреймут в объятиях мужа впечатлила романтикой на элитном курорте: кадры активного отдыха.