Известная украинская телеведущая, звезда шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут решилась на смелое перевоплощение
Как сообщает Politeka.net, после возвращение с Мальдив, где она отдыхала с семьей, Ольга решила перекрасить волосы. Знаменитая блондинка стала русой с пепельным оттенком, чем знатно удивила своих поклонников. На фото Ольга широко улыбалась. Было видно, что ей новый имидж очень нравится.
Стоит отметить, что в начале своей карьеры у Ольги были темные волосы, но по-настоящему знаменитой она стала уже тогда, когда была блондинкой. Красотка меняла оттенки блонда, но не решалась на более смелые эксперименты.
«Вам нравится мой новый цвет волос?», - спросила Фреймут.
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Однако не всем поклонникам телеведущей пришелся по душе новый имидж звезды. Ольга устроила голосование, в котором 69% проголосовали за новый цвет, а 31% отметили, что такой Фреймут им не нравится.
Ранее мы писали, что Ольга Фреймут поразила утонченной красотой. Телеведущая позировала с идеальным макияжем, сделав акцент на светлых глазах. Выразительные скулы и аристократическое лицо звезды впечатлили ее поклонников. Особое внимание привлекла прозрачная блузка с цветами.
Напомним, что строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "Главное, что посуда красивая...".
А еще Politeka писала, что невозмутимая Фреймут побаловала себя в самолете, заговорив о пользе эгоизма: "Теперь все ясно...".
Также Politeka сообщала, что закутанная Фреймут в объятиях мужа впечатлила романтикой на элитном курорте: кадры активного отдыха.