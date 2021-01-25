Відома українська телеведуча, зірка шоу "Танці з зірками" Ольга Фреймут засвітилася на популярному курорті у Швейцарії

Фанати витонченої телеведучої Ольги Фреймут в соцмережі Instagram показали знімок їх фаворитки в компанії чоловіка Володимира Локотко. Подружжя позувало на тлі засніжених гір на відомому закордонному курорті, пише Politeka.net.

Ольга Фреймут весь свій вільний час присвячує коханому чоловікові і дітям і часто радує шанувальників затишними сімейними кадрами, які моментально розлітаються мережею. Цього разу у фан-акаунті телеведучої Ольга і Володимир постали в курортному містечку Церматт, розташованому на півдні кантону Вале.

На знімку пара в повному захисному спорядженні для катання на лижах позує обійнявшись і притулившись один до одного. Володимир міцно притиснув тендітну телеведучу до себе і посміхався. В одній руці він тримав лижні палиці.

Фреймут була вкрай задоволена таким проявом емоцій чоловіка і теж посміхалася, хоча її підборіддя і голову приховували захисні шапка і великий білий шолом. Обидва стояли на лижах, які вже вкрилися снігом і потребували Чищення. Це говорило про те, що Фреймут з чоловіком не втрачали часу даремно і активно каталися.

Позаду пари виднівся чарівні зимові Альпи та інші відпочивальники, які заходили на схил для спуску на лижах.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут у свої 38 років ретельно стежить за зовнішністю і своєю формою. Це дозволяє їй не тільки добре виглядати на екрані, але і їздити на активний відпочинок. Нещодавно телеведуча вразила фанатів красивими кадрами, зробленими на Мальдівах, де Фреймут розгулювала в купальнику і насолоджувалася місцевими пейзажами разом з близькими.

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