Українська телеведуча Ольга Фреймут несподівано поділилася пікантним відео з екс-колегою Сергієм Притулою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня зробила перепост відео з фан-сторінки. На відео шанувальники зірок зібрали найчуттєвіші і пікантні моменти, які були між парочкою протягом їх тривалих робочих відносин.

Як відомо, Ольга Фреймут і Сергій Притула стали популярними завдяки ранковому шоу «Підйом» на «Новому каналі». Після уходу з шоу вони довгий час вели спільні проекти, серед яких було шоу «Хто зверху?", реаліті-шоу "Кабріолето". Зірок пов'язували теплі стосунки, хоча не обходилося без сварок. Саме на іскрі між ними і постійних підколах будувалася родзинка шоу "Хто зверху?".

Однак, після уходу Ольги на "1+1" відносини між телеведучими зіпсувалися. Вони неодноразово невтішно висловлювалися один про одного в мережі та інтерв'ю. Втім, іноді Фреймут дозволяє собі згадати про прекрасні часи початку її кар'єри.

"Сам собі кричав йду назавжди", - підписали змонтоване відео автори аккаунта.

У коментарях захоплені шанувальники залишили кілька приємних відгуків.

"Найкраще відео яке бачила. Краща пара», «Супер», "Прямо ностальгія", - пишуть користувачі Мережі.

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