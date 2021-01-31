Украинская телеведущая Ольга Фреймут неожиданно поделилась пикантным видео с экс-коллегой Сергеем Притулой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка сделала перепост видео с фан-странички. На видео поклонники звезд собрали самые чувственные и пикантные моменты, которые были между парочкой на протяжении их длительных рабочих отношений.

Как известно, Ольга Фреймут и Сергей Притула стали популярными благодаря утреннему шоу «Подъем» на «Новом канале». После ухода из шоу они долгое время вели совместные проекты, среди которых было шоу «Хто зверху?», реалити-шоу «Кабриолето». Звезд связывали теплые отношения, хотя не обходилось без ссор. Именно на искре между ними и постоянных подколах строилась изюминка шоу «Хто зверху?».

Однако, после ухода Ольги на «1+1» отношения между телеведущими испортились. Они неоднократно нелестно высказывались друг о друге в сети и интервью. Впрочем, иногда Фреймут позволяет себе вспомнить о прекрасных временах начала ее карьеры.

«Сам себе кричал ухожу навсегда», - подписали смонтированное видео авторы аккаунта.

В комментариях восторженные поклонники оставили несколько приятных отзывов.

«Лучшее видео которое видела. Лучшая пара», «Супер», «Прямо ностальгия», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Фреймут распрощалась с белокурыми волосами, сменив имидж: оценили не все.

Как сообщала Politeka, сменившая имидж Ольга Фреймут устроила попойку с подругами: кадры веселья.

Также Politeka писала, что Фреймут расслабилась и показала себя настоящую: «Ого, неожиданно».