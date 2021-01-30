Телеведуча Ольга Фреймут пішла у відрив, фото вже в Мережі

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала кілька "сторіз" в Instagram, на яких показала, як розважається з подругами.

Так, на першому кадрі Ольга постала з келихом за столиком в ресторані. На ній було плаття строго крою темного відтінку з вкрапленнями синього і трохи "призібране" на грудях. Великі сережки та ніжний макіяж доповнили розкішний лук. Фреймут розпустила волосся, уклавши його на плечах, злегка нахилила голову в бік, глянувши в камеру з серйозним виразом обличчя.

На наступному кадрі телеведуча, яка вже трохи розслабилася, постала в компанії веселих подруг. Дівчата позували близько одна до одної, тепло обіймаючись.

Примітно, що до цього Ольга скаржилася на те, що друзі неохоче з'являються з нею в світі.

"Я серйозно займаюся етикетом, і деякі друзі бояться зі мною вечеряти. "А раптом не так голову над тарілкою тримаю?",- ділилася Фреймут в одному з постів в Instagram.

Як би там не було, але цей вечір, судячи з усього вдався.

Нагадаємо, Ольга нещодавно зважилася на сміливий експеримент. Дівчина перетворилася з блондинки в шатенку. На початку своєї кар'єри у неї вже було темне волосся, але по-справжньому знаменитою вона стала лише тоді, коли була блондинкою.

"Вам подобається мій новий колір волосся?", - запитала Фреймут у користувачів. Варто зазначити, більшість відповіли позитивно.

Нагадаємо, що сувора Фреймут вразила сімейним затишком на дитячому святі: "головне, що посуд красивий...".

А ще Politeka писала, що незворушна Фреймут побалувала себе в літаку, заговоривши про користь егоїзму: "тепер все ясно...".