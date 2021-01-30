Телеведущая Ольга Фреймут ушла в отрыв, фото уже в Сети

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала несколько "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как развлекается с подругами.

Так, на первом кадре Ольга предстала с бокалом за столиком в ресторане. На ней было платье строго кроя темного оттенка с вкраплениями синего и немного "присобранное" на груди. Крупные серьги и нежный макияж дополнили роскошный лук. Фреймут распустила волосы, уложив их на плечах, слегка наклонила голову в бок, взглянув в камеру с серьезным выражением лица.

На следующем кадре уже немного расслабившаяся телеведущая позировала в компании веселых подруг. Девушки находились близко друг к другу, тепло обнимаясь.

Примечательно, что до этого Ольга жаловалась на то, что друзья неохотно появляются с ней в свете.

"Я серьезно занимаюсь этикетом, и некоторые друзья боятся со мной ужинать. "А вдруг не так голову над тарелкой держу?", - делилась Фреймут в одном из постов в Инстаграм.

Как бы там ни было, но этот вечер, судя по всему удался.

Напомним, Ольга недавно решилась на смелый эксперимент. Девушка превратилась из блондинки в шатенку. В начале своей карьеры у нее уже были темные волосы, но по-настоящему знаменитой она стала лишь тогда, когда была блондинкой.

«Вам нравится мой новый цвет волос?», - спросила Фреймут у пользователей. Стоит отметить, большинство ответили положительно.

Напомним, что строгая Фреймут поразила семейным уютом на детском празднике: "Главное, что посуда красивая...".

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