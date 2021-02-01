Відома українська телеведуча Ольга Фреймут вразила архівним кадром зі старшою дочкою Златою
У групі Ольги Фреймут в Instagram показали гарний архівний знімок телеведучої, де вона позує перед камерою разом зі старшою дочкою Златою. Молода мама ніжно і дбайливо притиснула дитину до грудей, ласкаво дивлячись її по волоссю, пише Politeka.net.
Архівна фотографія Ольги Фреймут з донькою вражає контрастами, адже зазвичай сувора і готова до будь-яких атак телеведуча проявляє свою найніжнішу і чуйну сторону. Фреймут ласкаво обіймає дочку, а в її погляді відбивається впевненість, сила, ніжність і турбота.
На знімку Фреймут позує перед фотокамерами в стриманій чорній сукні, що облягає стрункий силует. "Родзинкою" вбрання став досить помітний викат в зоні декольте, край якого був віддекорований ажурним мереживом чорного кольору. Телеведуча зачесала волосся назад, відкривши високий лоб і овал обличчя.
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Разом з тим Злата була одягнена в довгу білосніжну сукню без будь-яких яскравих акцентів. Наряд підкреслив тонкі дитячі риси і наголосив на ніжному віці дівчинки.
До публікації були підібрані сильні і мудрі слова, сказані самою Ольгою Фреймут, які говорили про материнські інстинкти та правильну реакцію батьків на критику дитини.
"Будьте колом безпеки для своєї дитини. Нехай всі навколо критикують ваше дитя - ви ж обійміть і пробачте",- процитували Ольгу Фреймут.
Нагадаємо, що тендітна Ольга Фреймут виховує трьох дітей: старшу дочку Злату, якій незабаром виповниться 15 років, а також сина Валерія і молодшу дочку Євдокію. Зовсім недавно телеведуча похвалилася яскравими сімейними кадрами, зробленими під час відпочинку на Мальдівах. Фреймут позувала на пляжі разом з дітьми, які веселилися під дощем у товаристві зіркової мами.
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