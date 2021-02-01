Показала себя с другой стороны

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила архивным кадром со старшей дочерью Златой

В группе Ольги Фреймут в Instagram показали красивый архивный снимок телеведущей, где она позирует перед камерой вместе со старшей дочерью Златой. Молодая мама нежно и заботливо прижала малышку к груди, ласково глядя ее по волосам, пишет Politeka.net.

Архивная фотография Ольги Фреймут с дочкой поражает контрастами, ведь обычно строгая и готовая к любым атакам телеведущая проявляет свою самую нежную и чуткую сторону. Фреймут ласково обнимает дочку, а в ее взгляде отражается уверенность, сила, нежность и забота.

На снимке Фреймут позирует перед фотокамерами в сдержанном черном платье, облегающим стройный силуэт. "Изюминкой" наряда стал довольно заметный выкат в зоне декольте, край которого был отдекорирован ажурным кружевом черного цвета. Телеведущая уложила волосы назад, открыв высокий лоб и овал лица.

В то же время Злата была одета в длинное белоснежное платье без каких-либо ярких акцентов. Наряд подчеркнул тонкие детские черты и акцентировал внимание на нежном возрасте девочки.

К публикации были подобраны сильные и мудрые слова, сказанные самой Ольгой Фреймут, которые говорили о материнских инстинктах и правильной реакции родителей на критику в адрес ребенка.

"Будьте кругом безопасности для своего ребенка. Пускай все вокруг критикуют ваше дитя - вы же обнимите и простите",- процитировали Ольгу Фреймут.

Напомним, что хрупкая Ольга Фреймут воспитывает трех детей: старшую дочь Злату, которой вскоре исполнится 15 лет, а также сына Валерия и младшую дочку Евдокию. Совсем недавно телеведущая похвасталась яркими семейными кадрами, сделанными во время отдыха на Мальдивах. Фреймут позировала на пляже вместе с детьми, которые веселились под дождем в обществе звездной мамы.

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