Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала пикантные детали своего наряда

Звезда ТВ прославилась не только благодаря своему таланту, но сдержанному стилю, пишет Politeka.net. Однако иногда Ольга отходит от своих принципов.

В этот раз пользователи сети в одной из фан-групп решили вспомнить дерзкий образ светловолосой красотки. На снимке Фреймут предстала в топе с откровенным декольте. Грудь из наряда чуть ли не вываливалась на стол. Сделать образ чуть скромнее помог черный жакет.

Завершили образ различные аксессуары.

Ольга с умным видом читала книгу Агаты Кристи.

Авторы написали в посте названия книг, которые телеведущая рекомендует к прочтению.

"Какую из перечисленных книг Вы читали? Поделитесь впечатлениями в комментариях", - написано в посте.

Публикация собрала более 150 лайков и немного комментариев.

"Какой-то роман Агаты Кристи", "Проститутка» Панаса Мирного. Не так давно прочитала Ф.Фицджеральда «Ночь ласковая». Понравились оба произведения, но почему-то грустно стало после прочитанного", "Клеопатра. Генри Райдер Хаггард", "Любовь во время чумы, превосходно!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Фреймут даже выпустила книгу об этикете. Кроме того, звезда регулярно публикует в Инстаграм обучающие манерам видео.

В частности, недавно телеведущая рассказала, как правильно наносить духи.

"Как правильно наносить духи? На себя? Нет. Лучше растворить перед собой и зайти в облако", - говорится в сообщении.

Напомним, что сменившая имидж Фреймут расслабилась и показала себя настоящую: «Ого, неожиданно».

Также Politeka писала, что непокорная Фреймут ошеломила видом в смелом платье с разрезами: «Ольга, это вы?».

А еще Politeka сообщала, что Фреймут обнажила материнские инстинкты рядом с красавицей-дочкой: "Пускай все вокруг..."