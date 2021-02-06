Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала пикантные детали своего наряда
Звезда ТВ прославилась не только благодаря своему таланту, но сдержанному стилю, пишет Politeka.net. Однако иногда Ольга отходит от своих принципов.
В этот раз пользователи сети в одной из фан-групп решили вспомнить дерзкий образ светловолосой красотки. На снимке Фреймут предстала в топе с откровенным декольте. Грудь из наряда чуть ли не вываливалась на стол. Сделать образ чуть скромнее помог черный жакет.
Завершили образ различные аксессуары.
Ольга с умным видом читала книгу Агаты Кристи.
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Авторы написали в посте названия книг, которые телеведущая рекомендует к прочтению.
"Какую из перечисленных книг Вы читали? Поделитесь впечатлениями в комментариях", - написано в посте.
Публикация собрала более 150 лайков и немного комментариев.
"Какой-то роман Агаты Кристи", "Проститутка» Панаса Мирного. Не так давно прочитала Ф.Фицджеральда «Ночь ласковая». Понравились оба произведения, но почему-то грустно стало после прочитанного", "Клеопатра. Генри Райдер Хаггард", "Любовь во время чумы, превосходно!!!", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Фреймут даже выпустила книгу об этикете. Кроме того, звезда регулярно публикует в Инстаграм обучающие манерам видео.
В частности, недавно телеведущая рассказала, как правильно наносить духи.
"Как правильно наносить духи? На себя? Нет. Лучше растворить перед собой и зайти в облако", - говорится в сообщении.
Напомним, что сменившая имидж Фреймут расслабилась и показала себя настоящую: «Ого, неожиданно».
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