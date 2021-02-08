Телеведуча Ольга Фреймут у романтичному образі викликала захват

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з новим кольором волосся. Ольга вирішила згадати ті часи, коли у неї була темна шевелюра й повернути собі більш природній вигляд. Так, ведуча перетворилася з блондинки в шатенку, тепер у неї волосся темно-русявого кольору.

Фреймут поклала локони на плечі та позувала в молочній сукні в дрібну квіточку і шкіряних чорних черевиках на шнурівці. Тонку талію дівчина підкреслила витонченим ремінцем.

Ольга постала в повний зріст, схрестивши на деяких кадрах ноги і долоньки.

У підписі ведуча розповіла дивовижний випадок, що стався з нею в її рідному Львові. Зірку не впізнали в магазині і несподівано зробили приємний комплімент:

"Я забігла в маленький магазин цукерок на Краківській. Купувала солодощі під пильним поглядом статечних львівських панн у віці. Одна, вражена, як багато купую цукерок, звернулася до мене:

- Пані, видно, прекрасна гостя.

- Спасибі, у мене троє дітей, семеро похресників... Купую гостинці.

- Як троє дітей?! - здивувалася інша жінка. - Тож пані сама, як дівчинка!

Ось і повернулася зі Львова, вдячна за випадковий комплімент, дійсно з якимись дівочими силами", - йдеться в повідомленні.

Користувачі підтвердили в коментарях, що Ольга дійсно аж покращала:

"О, так, чудовий комплімент. Ви чудово виглядаєте. А то все жінка, жінка, ну хіба важко зробити людині приємно"

"Душевно🔥"

"Дуже ніжне фото👍"

"Клас, яка молодець ця дама, Олечка ви дійсно як дівчинка ❤️"

"Романтична 💝 ❣ 💞 "

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