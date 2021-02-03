Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поразила вызывающим нарядом

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды опубликовали несколько луков телеведущей. Красотка всегда тщательно подбирает наряды для выхода в свет. Поклонники решили устроить битву ее луков. Но многих фанов удивил достаточно откровенный наряд, который не сильно подходит по стилю строгой Фреймут.

На фото звезда позировала в черном платье, черных ботфортах и колготках в сеточку. Обычно такие наряды Ольга считает вульгарными, отдавая предпочтение более сдержанной одежде.

Еще на двух фото, опубликованных в Инстаграм, Ольга позировала в черном платье с белыми рюшами и оголенными плечами, а также в красивом платье с прозрачными вставками.

«Какой из total black образов по вашему мнению является лучшим? 1,2 или 3?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали голосовать за тот лук, который им больше всего понравился.

«1 супер, но это не стиль Фреймут.., 2,3 очень элегантно», «Волшебная в любом образе», «Первый, с ботфортами)», «Не знаю... Все супер!», «Третий супер», «Оля, ну хороша, во всех! Пусть будут...», «А вообще мне все три нравятся))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что сменившая имидж Фреймут расслабилась и показала себя настоящую: «Ого, неожиданно».

Также Politeka писала, что непокорная Фреймут ошеломила видом в смелом платье с разрезами: «Ольга, это вы?».

А еще Politeka сообщала, что Фреймут обнажила материнские инстинкты рядом с красавицей-дочкой: "Пускай все вокруг...".