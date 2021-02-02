Українська телеведуча Ольга Фреймут вразила елегантним виглядом в пікантній сукні з розрізами

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото, на якому ефектна Ольга Фреймут позувала в білосніжній сукні на одне плече. Судячи з усього, телеведуча перебувала на святковому заході. Вона вибрала для виходу в світ білу сукню з великим вирізом на нозі і пристойним декольте.

Образ красуня доповнила аксесуарами на руці, темними туфлями на підборах і яскравою червоною помадою – частим супутником відомої блондинки. Фреймут виглядала життєрадісною і розкутою. Було видно, що настільки відверте плаття надає їй впевненості і жіночності.

"Спокуслива жінка", - коротко підписали фото автори аккаунта.

У коментарях улюблениці публіки залишили кілька приємних відгуків.

"Ольга, це ви?", "Ідеальна жінка", «це любов», «Браво», "така красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що зараз 38-річна Фреймут віддає перевагу більш скромному вбранню. Вона приділяє багато уваги етикету, вважаючи за краще одягатися як леді. Втім, під час участі в «Танцях з зірками» Ольга дозволяла собі з'являтися у вельми відвертих нарядах, хоч їй і не було комфортно.

Нагадаємо, що Фреймут, яка змінила імідж, розслабилася і показала себе справжню: «Ого, несподівано».

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