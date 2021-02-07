Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась чувственным фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в нежном женственном образе. Фреймут позировала возле зеленых цветов в горшках. Ее волосы были распущены, а лицо украшал нежный натуральный макияж. Красотка засветила красивое кольцо на пальце.

«Во Львове. Хороший уик-энд», - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что 38-летняя телеведущая на фото выглядела моложе своих лет. Возможно, красотка воспользовалась обработкой фото, а, может, просто хорошо отдохнула на выходных.

В комментариях Фреймут оставили массу приятных слов.

«Ну, красотка Ольга», «Вы очень красивая», «Ваши глаза - это Ваша душа», «Оля, Вы просто изысканная красавица!», «Красотка», «Цветы очень красивые», «Роскошная умная женщина! Такие существуют», «Выглядите супер», «Невероятно женственная», «Очень красивое фото», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут в платье с глубоким декольте позировала рядом с еще маленькой дочкой. Как известно, у Ольги трое детей. Старшая Злата родилась от отношений Фреймут с британцем. Двое детей родилось в браке с нынешним мужем артистки, генпродюсером «Нового канала» Владимиром Локотко.

Напомним, что Фреймут раззадорила пикантными кадрами с Притулой, поцелуи и не только: «Лучшая пара».

Как сообщала Politeka, скромница Ольга Фреймут ошарашила видом в ботфортах и колготках в сеточку: «Мне нравятся…».

Также Politeka писала, что Фреймут обнажила материнские инстинкты рядом с красавицей-дочкой: "Пускай все вокруг...".