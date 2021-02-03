Відома українська телеведуча Ольга Фреймут вразила відвертим нарядом

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки опублікували кілька луків телеведучої. Красуня завжди ретельно підбирає вбрання для виходу в світ. Шанувальники вирішили влаштувати битву її луків. Але багатьох фанів здивував досить відвертий наряд, який не сильно підходить за стилем суворій Фреймут.

На фото зірка позувала в чорній сукні, чорних ботфортах і колготках в сіточку. Зазвичай такі наряди Ольга вважає вульгарними, віддаючи перевагу більш стриманому одягу.

Ще на двох фото, опублікованих в Instagram, Ольга позувала в чорній сукні з білими рюшами і оголеними плечима, а також в красивій сукні з прозорими вставками.

"Який з total black образів на вашу думку є найкращим? 1,2 або 3?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали голосувати за той лук, який їм найбільше сподобався.

"1 супер, але це не стиль Фреймут.., 2,3 дуже елегантно", "чарівна в будь-якому образі", "перший, з ботфортами", "не знаю... Все супер!", "Третій супер", " Оля, ну хороша, у всіх! Нехай будуть..", "А взагалі мені всі три подобаються))», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Фреймут, яка змінила імідж, розслабилася і показала себе справжню: «Ого, несподівано».

Також Politeka писала, що непокірна Фреймут приголомшила виглядом в сміливій сукні з розрізами: "Ольга, це ви?".

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут оголила материнські інстинкти поруч з красунею-донькою: "нехай все навколо...".