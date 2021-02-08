Телеведущая Ольга Фреймут в романтичном образе вызвала восторг
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с новым цветом волос. Ольга решила вспомнить те времена, когда у нее была темная шевелюра и вернуть себе более естественный вид. Так, ведущая превратилась из блондинки в шатенку, теперь у нее волосы темно-русого цвета.
Фреймут уложила локоны на плечи и позировала в молочном платье в мелкий цветочек и кожаных черных ботинках на шнуровке. Тонкую талию девушка подчеркнула изящным ремешком.
Ольга предстала в полный рост, скрестив на некоторых кадрах ноги и ладошки.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
51-летняя Лопес смело выгнулась и обескуражила фигурой в белом боди: "Как можно скрывать такое..."
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
В подписи ведущая рассказала изумительный случай, произошедший с ней в ее родном Львове. Звезду не узнали в магазине и неожиданно сделали приятный комплимент:
"Я забежала в маленький магазин конфет на Краковской. Покупала сладости под пристальным взглядом степенных львовских дам в возрасте. Одна, пораженная, как много покупаю конфет, обратилась ко мне:
- Пани, видно, прекрасная гостья.
- Спасибо, у меня трое детей, семеро крестников... Покупаю подарки.
- Как трое детей?! - удивилась другая женщина. - Ведь пани же, как девочка!
Вот и вернулась из Львова, благодарная за случайный комплимент, действительно с какими-то девичьими силами", - говорится в сообщении.
Пользователи подтвердили в комментариях, что Ольга действительно выглядит похорошевшей:
"О да, чудесный комплимент. Вы прекрасно выглядите. А то всё женщина, женщина, ну разве трудно сделать человеку приятно"
"Душевно🔥"
"Очень нежное фото👍"
"Класс, какая молодец эта дама, Олечка Вы действительно как девочка ❤️"
"Романтичная 💝❣💞"
Напомним, 38-летняя Фреймут впечатлила моложавым видом после отдыха: "Изысканная красавица!"
Также Politeka писала, что скромница Фреймут ошарашила видом в ботфортах и колготках в сеточку: "Мне нравятся…"