Телеведущая Ольга Фреймут в романтичном образе вызвала восторг

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с новым цветом волос. Ольга решила вспомнить те времена, когда у нее была темная шевелюра и вернуть себе более естественный вид. Так, ведущая превратилась из блондинки в шатенку, теперь у нее волосы темно-русого цвета.

Фреймут уложила локоны на плечи и позировала в молочном платье в мелкий цветочек и кожаных черных ботинках на шнуровке. Тонкую талию девушка подчеркнула изящным ремешком.

Ольга предстала в полный рост, скрестив на некоторых кадрах ноги и ладошки.

В подписи ведущая рассказала изумительный случай, произошедший с ней в ее родном Львове. Звезду не узнали в магазине и неожиданно сделали приятный комплимент:

"Я забежала в маленький магазин конфет на Краковской. Покупала сладости под пристальным взглядом степенных львовских дам в возрасте. Одна, пораженная, как много покупаю конфет, обратилась ко мне:

- Пани, видно, прекрасная гостья.

- Спасибо, у меня трое детей, семеро крестников... Покупаю подарки.

- Как трое детей?! - удивилась другая женщина. - Ведь пани же, как девочка!

Вот и вернулась из Львова, благодарная за случайный комплимент, действительно с какими-то девичьими силами", - говорится в сообщении.

Пользователи подтвердили в комментариях, что Ольга действительно выглядит похорошевшей:

"О да, чудесный комплимент. Вы прекрасно выглядите. А то всё женщина, женщина, ну разве трудно сделать человеку приятно"

"Душевно🔥"

"Очень нежное фото👍"

"Класс, какая молодец эта дама, Олечка Вы действительно как девочка ❤️"

"Романтичная 💝❣💞"

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