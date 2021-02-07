Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут восхитила лаконичным образом в львовском ресторане

Несравненная Ольга Фреймут всегда поражала своей утонченностью и умением быть настоящей леди в любой ситуации. В своем Instagram телеведущая поразила очередным снимком, который еще раз доказывает эти качества звезды, пишет Politeka.net.

Ольга Фреймут на выходных решила утроить небольшой отдых и отправилась во Львов. Телеведущая уже порадовала снимком, сделанным в Hotel Leopolis, и теперь дополнила фотосессию викэнда еще одним красивым кадром.

На снимке телеведущая позирует, сидя на диванчике в ресторане. Ольга не смотрит в камеру, а отвела взгляд в сторону, при этом благодаря удачному освещению взгляд ее небесно-голубых глаз приобрел чарующую нотку магии и света, а на волосах заиграли красивые платиновые блики.

Ольга Фреймут появилась в ресторане в сдержанном тонком свитере цвета капучино легким песочным оттенком, с которым прекрасно сочетались брюки в той же цветовой гамме. Стильный наряд помог акцентировать внимание на внешности телеведущей и был удобным, комфортным и простым.

Свой лук Ольга Фреймут завершила часами с металлическим браслетом и распущенными по плечам волосами, которые недавно изменили свой цвет и так впечатлили поклонников звезды. И хотя образ был простым, но его лаконичность в сочетании с умением Фреймут подать себя сделали свое дело и сумели восхитить ее поклонников.

"Красивая", "Невероятная!", "Это выглядит шикарно", "Как вам идет этот цвет волос", "Красавица", "Роскошная, глубокая, как Океан - непознаваема и не всем по силам ее покорить! Обожаю Вас!!!", "Невероятно подходит новый цвет волос",- написали фолловеры к публикации Ольги Фреймут.

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