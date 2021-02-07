Відома українська телеведуча Ольга Фреймут захопила лаконічним образом у львівському ресторані

Незрівнянна Ольга Фреймут завжди вражала своєю витонченістю і вмінням бути справжньою леді в будь-якій ситуації. У своєму Instagram телеведуча вразила черговим знімком, який ще раз доводить ці якості зірки, пише Politeka.net.

Ольга Фреймут на вихідних вирішила потроїти невеликий відпочинок і вирушила до Львова. Телеведуча вже порадувала знімком, зробленим в Hotel Leopolis, і тепер доповнила фотосесію вікенда ще одним красивим кадром.

На знімку телеведуча позує, сидячи на диванчику в ресторані. Ольга не дивиться в камеру, а відвела погляд убік, при цьому завдяки вдалому освітленню погляд її небесно-блакитних очей придбав чарівну нотку магії і світла, а на волоссі заграли красиві платинові відблиски.

Ольга Фреймут з'явилася в ресторані в стриманому тонкому светрі кольору капучино легким пісочним відтінком, з яким чудово поєднувалися штани в тій же кольоровій гамі. Стильний наряд допоміг акцентувати увагу на зовнішності телеведучої і був зручним, комфортним і простим.

Свій лук Ольга Фреймут завершила годинником з металевим браслетом і розпущеним по плечах волоссям, які нещодавно змінили свій колір і так вразили шанувальників зірки. І хоча образ був простим, але його лаконічність в поєднанні з умінням Фреймут подати себе зробили свою справу і зуміли захопити її шанувальників.

"Красива", "Неймовірна!", "Це виглядає шикарно", "Як вам йде цей колір волосся", "Красуня", "Розкішна, глибока, як Океан - непізнавана і не всім під силу її підкорити! Обожнюю Вас!!!", "Неймовірно підходить новий колір волосся", - написали фоловери до публікації Ольги Фреймут.

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