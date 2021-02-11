Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как она проводит время дома, когда в столице непогода

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Фреймут в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущей появились сторис, на которых она "засветила" свой дом.

"Доброе утро! Нас замело. С детьми остались дома. Пока дети занимаются онлайн, я нажарила оладьи на перекус, из нашей "Винтажной книги", переписи горожанок Западной Украины конца 30-х годов прошлого столетия. Покажу", - написала она.

На опубликованном видео можно заметить, что дом Фреймут - очень просторный и светлый, в нем сдержанный дизайн в спокойных пастельных тонах.

Также телеведущая подчеркнула, что книга, о которой она говорит, очень вдохновляет ее на приготовление различных блюд.

"Эта книга меня так вдохновляет! Я не могу остановиться - все готовлю, готовлю..." - поделилась Фреймут.

В частности, она показала и свои оладьи из манной крупы с клубникой и джемом.

Как известно, Ольге Фреймут 38 лет. От нынешнего мужа Владимира Локотко у нее есть двое детей: сын Валерий (родился в 2016 году) и дочь Евдокия (родилась в 2017 году). Также у Фреймут есть 14-летняя дочь Злата от предыдущих отношений с британцем Нилом.

Напомним, что Фреймут внезапно забыла о манерах, выставив свои "ягодки" напоказ: "Клеопатра".

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