До чего же хороша!

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут развалилась на полу, удивив внешним видом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось архивное фото с ведущей. На снимке Фреймут небрежно сидела на полу, начисто забыв про этикет. Перед звездой на полу лежали сердечки с надписями. Красотка выбрала сердечко с подписью «Счастье» и продемонстрировала его на камеру.

Фреймут была одета в черный брючный костюм, под которым красовалась белоснежная рубашка с декольте. На ногах ведущей были туфли черного цвета. Необычный цвет волос прекрасно гармонировал с ярким макияжем звезды. Стоит отметить, что сейчас Фреймут отдает предпочтение более сдержанному макияжу.

В целом образ телеведущей выглядел немного дерзко и грустно.

«Если вы несчастливы в отношениях, идите на свободу, - Ольга Фреймут», - подписали фото авторы аккаунта.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут поделилась кадрами, сделанными во время ее визита на тренировку сборной Украины по художественной гимнастике. Звезда была одета в черное платье, поверх которого она набросила пальтишко. Ольга призналась, что изменила свой взгляд на некоторые вещи после того, как увидела тренировку юных чемпионок.

Напомним, что 38-летняя Фреймут преподала урок стиля в лаконичном наряде: "Выглядит шикарно".

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