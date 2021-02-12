У Мережу злили фото ніжностей телеведучої Ольги Фреймут з чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 38-річної зірки в Instagram опублікували цікавий знімок, на якому Фреймут постала разом з коханим.

Обидва були в білих нарядах. Ольга в романтичному образі пригорнулася до чоловіка, поклавши голову йому на груди.

У підписі автор поста процитував Фреймут, що коментувала в одному з інтерв'ю початок їх з Локотком роману. Телеведуча приголомшила зворушливою історією про перше побачення.

За словами зірки, покинувши "Новий канал", вона сумувала за Володимиром, який встиг стати їй близьким другом. Якось раз, взимку, проїжджаючи повз офісу каналу, Ольга зважилася написати йому сміливе СМС з романтичною "балаканиною" про те, щоб як-небудь погуляти навесні (мовляв, коли потеплішає).

"Я так спеціально написала, тому що вмію маніпулювати, я журналіст і психолог непоганий. І він написав: "А навіщо чекати весни? Давай зараз зустрінемося", - йдеться в повідомленні.

Ольга додала, що Володимир призначив їй побачення, покликавши на ланч.

"Я якраз була у косметолога, мені вкололи біоревіталізацію: обличчя було в цяточку. Але я не хотіла відмовлятися від жаданого побачення... Було дуже приємно: все плавно склалося, і так ми почали зустрічатися", - поділилася Фреймут.

Користувачі оцінили одкровення телеведучої:

"Клас!!! Бережіть один одного Не до кожного приходить любов ❤️"

"Ідіть разом за руку, також плавно довгі роки.❤️"

Як відомо, у пари народилося двоє дітей, син Валерій в 2016-му і дочка Євдокія рік потому.

Нагадаємо, що Фреймут раптово забула про манери, виставивши свої "ягідки" напоказ: "Клеопатра".

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